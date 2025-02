Il Milan presenta Joao Felix: “Per ora sono in prestito ma vedremo, mi voleva anche l’Inter”

Il Milan presenta in conferenza stampa Joao Felix: "Venendo qui capisci perché è uno dei migliori club d'Europa".

Il Milan si è ritagliato un ruolo da grande protagonista nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Lo ha fatto ha fatto rivoluzionando la rosa a disposizione di Sergio Conceiçao e rafforzandola con gli innesti di elementi del calibro di Walker, Gimenez, Bondo, Sottil e Joao Felix.

L’attaccante lusitano, che in rossonero ha già trovato il suo primo goal (in Coppa Italia nel 3-1 alla Roma) e la sua prima maglia da titolare in campionato (nella sfida vinta per 2-0 sul campo dell’Empoli), è stato ufficialmente presentato dal suo nuovo club nel corso di una conferenza stampa.