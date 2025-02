Il Milan ha trovato il bomber che gli serviva, Ibrahimovic: “Gimenez è un killer”

Zlatan Ibrahimovic parla dell’impatto di Santiago Gimenez al Milan: “In area ogni occasione è un goal, San Siro lo ha accolto a braccia aperte”.

Due goal nelle sue due partite in Serie A: Santiago Gimenez ha impiegato pochissimo tempo ad adattarsi alle difese italiane e a capire come far male.

L’attaccante messicano, dopo essersi sbloccato contro l’Empoli, ha siglato la rete decisiva contro il Verona, consentendo al Milan di mettere in cascina tre punti importanti che gli hanno consentito di avvicinarsi alle zone alte di classifica.

Zlatan Ibrahimovic, parlando ai microfoni di ‘ESPN’, ha spiegato quanto bene stia facendo il bomber prelevato dal Feyenoord in queste super prime settimane vissute in rossonero.