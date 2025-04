Il Milan Futuro ha imparato a volare: terza vittoria di fila, ora la salvezza è possibile

Serie C

Il Milan Futuro inanella il terzo successo di fila e continua a scalare la classifica: ora i rossoneri sono in zona playout.

Solo fino a poche settimane fa lottava per evitare l’ultimo posto in classifica, oggi il Milan Futuro si riscopre a poter concretamente sperare nella salvezza.

La compagine rossonera è riuscita a cambiare marcia in campionato e lo ha fatto dopo la sconfitta patita lo scorso 22 marzo che l’aveva relegata in diciannovesima piazza.

Una battuta d’arresto che aveva certificato le difficoltà di una squadra che, nonostante il cambio in panchina con l’arrivo di Massimo Oddo, non era parsa in grado di rialzare la testa.

Oggi la musica è incredibilmente cambiata ed il Milan Futuro è una delle squadre più in forma del Girone C del campionato di Serie C.