Il Milan e un derby da non sbagliare: la Coppa Italia la strada più breve per l’Europa

Il Milan si appresta ad affrontare l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: per i rossoneri è un derby doppiamente importante.

Un derby è sempre un derby, è una partita diversa da tutte le altre, in qualsiasi ambito si giochi. Cerare di renderlo ancora più importante e speciale di quanto già non lo sia è estremamente complicato, ma per il Milan la sfida con l’Inter assume contorni se possibile ancora più rilevanti rispetto al solito.

In palio non ci sarà soltanto la possibilità di staccare il pass per la finale di Coppa Italia, ma anche quella di prolungare un cammino che potrebbe dare un volto diverso all’intera stagione dei rossoneri.

La Coppa, all’inizio dell’annata calcistica, non era certamente l’obiettivo principale del Milan, ma a cambiare le cose in corsa sono stati mesi vissuti tra interminabili alti e bassi che hanno profondamente modificato l’ottica delle cose.

Riuscire a superare l’ostacolo Inter e poi ovviamente sollevare al cielo il trofeo, vorrebbe dire per i rossoneri anche assicurarsi in posto in Europa nella prossima stagione. Non quella più prestigiosa e non quella che una squadra con la storia ed il blasone del Milan punta a giocare, ma comunque una competizione da provare a vincere, che può garantire introiti importanti e che può rendere meno deludente un’annata che, comunque vadano le cose, in tanti non faranno fatica a dimenticare in fretta.