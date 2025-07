Il Milan deve trovare una sistemazione ad Okafor: il Besiktas si fa avanti, i rossoneri rifiutano l’offerta

Il Besiktas ha messo Noah Okafor nel suo mirino: il Milan ha valutato una prima offerta, ma l’ha rispedita dal mittente.

Il tempo di vincere lo Scudetto con il Napoli, prima di fare un pronto ritorno al Milan.

Si è già chiusa l’avventura di Noah Okafor con i partenopei. L’esterno offensivo elvetico, si era trasferito in Campania nel corso delle battute finali della sessione invernale di calciomercato per prendere, almeno dal punto di vista numerico, il posto di Kvaratskhelia, ma evidentemente le sue prestazioni non sono stati tali da meritarsi una riconferma.

Per Okafor comunque gli estimatori oggi non mancano e, tra i club che lo hanno messo nel proprio mirino, c’è anche il Besiktas.