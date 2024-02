Il Milan batte il Frosinone, Pioli guarda oltre: “Per Inter-Juve spero in un pareggio”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la sfida con il Frosinone spiega: “Il futuro si vedrà, ma io qui sto benissimo”.

Il Milan torna alla vittoria in campionato e lo fa nel migliore dei momenti possibili.

La compagine rossonera infatti, espugnando per 3-2 il campo del Frosinone, si è garantita quei punti che, non solo le consentono di restare in scia alle primissime, ma che la porteranno comunque ad approfittare del big match che domenica sera vedrà protagoniste Inter e Juventus a San Siro.

Stefano Pioli, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la prova della sua squadra.