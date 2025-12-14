Si aprirà a San Siro, dove il Milan ospiterà il Sassuolo, il quadro delle sfide domenicali del quindicesimo turno di Serie A.
Un confronto che metterà di fronte due squadre in salute che, seppur in maniera diversa, si sono ritagliate un ruolo da grandi protagoniste nella prima metà di campionato.
Protagonista assoluto il Milan che, messa alle spalle una stagione anonima, si è rilanciato alla grande sotto la guida di Massimiliano Allegri, tanto che si presenta all’appuntamento non solo come capolista a pari merito con il Napoli, ma anche come una delle grandi favorite nella corsa che conduce allo Scudetto.
Il Sassuolo invece ha fin qui rappresentato una delle più belle novità proposte dal torneo: al ritorno in Serie A, non ha pagato lo scotto della neopromossa ed anzi è riuscito a spingersi fino a ridosso di quelle zone che valgono una qualificazione europea.
Un confronto dunque tra i più importanti tra quelli proposti dalla giornata, che metterà in palio punti che potrebbero risultare molto importanti.