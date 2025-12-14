Sono trentuno i punti fin qui totalizzati dal Milan in campionato (ben nove in più rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato), frutto di nove vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta.

Un cammino importante che lo ha spinto fino alla vetta della classifica, nel corso del quale sono stati pochissimi gli inciampi.

La squadra di Massimiliano Allegri ha fatto della continuità (è la squadra che ha perso meno nel torneo) e della solidità (ha la seconda miglior difesa) due delle sue armi migliori, ma paradossalmente è con le medio-piccole che ha lasciato punti per strada.

In particolare, contro il Sassuolo, i meneghini dovranno provare a sfatare il tabù neopromosse. Il Milan infatti ha subito la sua unica sconfitta in campionato contro la Cremonese nella prima giornata, mentre a fine ottobre non è riuscito ad andare oltre ad un pareggio per 2-2 contro il Pisa, ottenuto grazie ad una rete in pieno recupero di Athekame.

Un solo punto dunque dei sei disponibili in due partite tra l’altro giocate a San Siro, dove sarà di scena la sfida con il Sassuolo. Per avere la certezza di conservare la vetta della classifica, i rossoneri saranno chiamati ad invertire la rotta.