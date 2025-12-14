Pubblicità
FBL-ITA-SERIE A-MILAN-LAZIOAFP
Leonardo Gualano

Il Milan all’esame Sassuolo: a San Siro i rossoneri devono sfatare il tabù neopromosse per continuare a volare

La compagine rossonera cercherà a San Siro quei punti che possano consentirgli di puntare a chiudere il 2025 da capolista.

Si aprirà a San Siro, dove il Milan ospiterà il Sassuolo, il quadro delle sfide domenicali del quindicesimo turno di Serie A.

Un confronto che metterà di fronte due squadre in salute che, seppur in maniera diversa, si sono ritagliate un ruolo da grandi protagoniste nella prima metà di campionato.

Protagonista assoluto il Milan che, messa alle spalle una stagione anonima, si è rilanciato alla grande sotto la guida di Massimiliano Allegri, tanto che si presenta all’appuntamento non solo come capolista a pari merito con il Napoli, ma anche come una delle grandi favorite nella corsa che conduce allo Scudetto.

Il Sassuolo invece ha fin qui rappresentato una delle più belle novità proposte dal torneo: al ritorno in Serie A, non ha pagato lo scotto della neopromossa ed anzi è riuscito a spingersi fino a ridosso di quelle zone che valgono una qualificazione europea.

Un confronto dunque tra i più importanti tra quelli proposti dalla giornata, che metterà in palio punti che potrebbero risultare molto importanti.

  • Juan Cuadrado Milan Pisa Serie AGetty

    LE DIFFICOLTÀ DEI ROSSONERI CON LE NEOPROMOSSE

    Sono trentuno i punti fin qui totalizzati dal Milan in campionato (ben nove in più rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato), frutto di nove vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta.

    Un cammino importante che lo ha spinto fino alla vetta della classifica, nel corso del quale sono stati pochissimi gli inciampi.

    La squadra di Massimiliano Allegri ha fatto della continuità (è la squadra che ha perso meno nel torneo) e della solidità (ha la seconda miglior difesa) due delle sue armi migliori, ma paradossalmente è con le medio-piccole che ha lasciato punti per strada.

    In particolare, contro il Sassuolo, i meneghini dovranno provare a sfatare il tabù neopromosse. Il Milan infatti ha subito la sua unica sconfitta in campionato contro la Cremonese nella prima giornata, mentre a fine ottobre non è riuscito ad andare oltre ad un pareggio per 2-2 contro il Pisa, ottenuto grazie ad una rete in pieno recupero di Athekame.

    Un solo punto dunque dei sei disponibili in due partite tra l’altro giocate a San Siro, dove sarà di scena la sfida con il Sassuolo. Per avere la certezza di conservare la vetta della classifica, i rossoneri saranno chiamati ad invertire la rotta.

  • IL SASSUOLO TRA LE PRIME DIECI

    Il Sassuolo per il Milan può rappresentare una sorta di paradosso.

    Se infatti è vero che la squadra di Allegri ha sin qui fatto male contro le neopromosse, è indiscutibile il fatto che si sia esaltata contro le squadre di alta classifica.

    Ebbene la compagine guidata da Fabio Grosso rientra in entrambe le categorie, visto che si è presentata ai blocchi di partenza della giornata come l’ottava forza del torneo.

    Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti, ben sedici dei trentuno totalizzati, contro squadre che occupano le posizioni della prima metà della classifica. In sette confronti ha ottenuto cinque vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, ovviamente contro la Cremonese neopromossa.

    Tutto questo subendo appena tre goal, due dei quali nella prima giornata contro i grigiorossi di Davide Nicola.

  • IL FATTORE SAN SIRO

    Il Giuseppe Meazza ha rappresentato sin qui per il Milan un vero e proprio fortino.

    Numeri alla mano, la squadra rossonera è terza in campionato per punti fatti in casa, ma è seconda se si considera la media in base al numero di partite giocate (l’Inter di punti ne ha fatti diciotto, uno in meno del Napoli, ma giocando una gara interna in più rispetto ai cugini).

    La squadra di Allegri, in sostanza, ha vinto tutte le partite disputate davanti ai propri tifosi, eccetto due: chiaramente contro le neopromosse Cremonese e Pisa.

    Nel Sassuolo troverà un avversario che, lontano dalle mura amiche del Mapei Stadium, non cambia assolutamente rendimento, anzi ha giocato lo stesso numero di partite interne e in trasferta facendo in tutti e due i casi dieci punti.

    La squadra di Grosso è inoltre imbattuta in quattro delle ultime cinque partite esterne in campionato, a dimostrazione del fatto che riesce ad esprimere sempre grande continuità di rendimento.

    A giocare contro i neroverdi è semmai il rendimento contro le big: hanno perso contro Napoli, Inter e Roma.

  • Christian Pulisic AC Milan Torino 2025-26Getty

    PRIMA DELLA SUPERCOPPA

    Per il Milan quello con il Sassuolo sarà il penultimo impegno di campionato del 2025.

    Dopo la sfida contro i neroverdi infatti, i meneghini voleranno a Riad dove, insieme a Napoli, Inter e Bologna, saranno tra i protagonisti del mini-torneo che il prossimo 22 dicembre assegnerà la Supercoppa Italiana.

    Il Milan, che è detentore del trofeo, esordirà il 18 contro il Napoli campione d’Italia ed un’eventuale vittoria contro il Sassuolo potrebbe garantirgli la possibilità di arrivare all’ultimo impegno dell’anno, ovvero la sfida interna con il Verona del prossimo 28 dicembre, da capolista pur saltando il sedicesimo turno (che verrà recuperato a metà gennaio).

    Lo stesso infatti faranno ovviamente anche Napoli ed Inter che, proprio come i rossoneri, rinvieranno al 2026 l’appuntamento con la prossima giornata.

