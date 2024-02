Corsa al titolo segnata, Pioli incorona l’Inter: “Per il primo posto discorso chiuso”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, presenta la sfida di campionato con la Lazio: "Possiamo metterli in difficoltà".

Sarà un importante big match ad aprire ufficialmente il quadro delle sfide in programma nel 27° turno del campionato di Serie A.

Nell’anticipo in programma nella serata di venerdì, la Lazio ospiterà il Milan per una gara che metterà in palio fondamentali punti in ottica europea.

Se i biancocelesti sono infatti chiamati a riscattare la sconfitta patita sul campo della Fiorentina per provare a riavvicinarsi alle zone alte di classifica, i meneghini hanno messo in cascina un solo punto nelle ultime due uscite e devono tornare ad accelerare per restare quanto meno nella scia della Juventus.

Stefano Pioli ha presentato la gara dell’Olimpico nella consueta conferenza stampa della vigilia.