Il Milan abbraccia Gimenez, il nuovo attaccante rossonero è arrivato in Italia: visite e firma

Santiago Gimenez si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan: è arrivato in Italia per le ultime formalità prima della firma.

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà da attendere ancora un po’, ormai però non ci sono più dubbi: Santiago Gimenez sarà un nuovo giocatore del Milan.

Un colpo importante per il club rossonero che ridisegna così il suo attacco mettendo a disposizione di Sergio Conceiçao una punta che, nel corso degli ultimi anni, in Olanda (ma anche in campo europeo) si è dimostrata estremamente prolifica.

Gimenez è atterrato nel tardo pomeriggio di sabato in Italia per iniziare la sua avventura in rossonero.