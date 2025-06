Il mea culpa di Spalletti dopo Italia-Moldavia: "Purtroppo non ho fatto la differenza"

Ultima gara di Spalletti sulla panchina dell'Italia: "Ho trovato un gruppo affaticato: se in 25 sono così, forse è perché sono davvero logori".

Luciano Spalletti saluta l'Italia con una vittoria: il 2-0 alla Moldavia non nasconde più di tanto i problemi, ancora ben visibili e da risolvere, ma quantomeno consente al tecnico di Certaldo di congedarsi con un risultato diverso dallo 0-3 di Oslo.

La missione qualificazione ai Mondiali, infatti, resta complicatissima: la Norvegia ha vinto in Estonia e ha rafforzato la leadership nel girone, essendo a punteggio pieno dopo quattro partite giocate.

Intervistato da 'Rai Sport', Spalletti ha ammesso le proprie colpe in un percorso che non può definirsi soddisfacente: a non aiutarlo, nemmeno la precaria condizione fisica di tutto il gruppo in un momento cruciale come quello attuale.