Italia-Moldavia 2-0, pagelle e tabellino: Raspadori e Cambiaso a segno, Spalletti saluta con una vittoria

L'Italia sbriga la pratica Moldavia con una rete per tempo: Raspadori e Cambiaso regalano la vittoria a Spalletti, all'ultima da c.t. azzurro.

Si chiude con una vittoria il ciclo di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia: risultato che cozza con la prestazione generale, ancora lontana da un livello utile a garantire chance concrete di qualificazione ai prossimi Mondiali. La Moldavia spaventa a più riprese Donnarumma e compagni, senza tuttavia trovare lo spunto giusto in zona goal.

Azzurri lenti e impacciati, visibilmente condizionati dalla paura di un'altra figuraccia che, stavolta, resta solo un abbozzo. Eppure a trovare la via del goal per primi sono gli ospiti: Nicolaescu colpisce di testa in completa libertà ma, per fortuna dell'Italia, è in fuorigioco al momento del passaggio di Reabciuk. Ranieri colpisce la parte alta della traversa in terzo tempo, episodio che in parte ha l'effetto di scuotere: Retegui ha un paio di guizzi, Dimarco colpisce l'esterno della rete da posizione pericolosa. Gli sforzi offensivi vengono premiati al 40': Raspadori raccoglie la respinta di Ionita e dal limite fa 1-0. Il finale di tempo è però a completo appannaggio della Moldavia: Donnarumma respinge la botta di Reabciuk, poi Ionita non inquadra per poco lo specchio in diagonale. Vicino alla gioia personale anche Dumbravanu: decisivo l'intervento di Dimarco sulla linea che evita guai.

Spalletti inserisce Orsolini e Barella all'intervallo, ed è proprio l'attaccante del Bologna a propiziare il raddoppio: scatto a bruciare Reabciuk e passaggio a rimorchio per il tiro di Frattesi che si trasforma in assist per Cambiaso, letale nel concludere verso la porta. L'Italia costruisce altre occasioni soprattutto con Frattesi, a cui manca un po' di lucidità negli ultimi metri. Ranieri si fa male e lascia il campo col supporto dello staff medico. Al netto della sconfitta, la Moldavia chiude in forcing offensivo un match disputato degnamente e in cui avrebbe meritato il premio del goal: buon per l'Italia, anche se da festeggiare c'è poco o nulla.