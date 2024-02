Il Marsiglia supera in rimonta lo Shakhtar e accede agli ottavi di finale di Europa League: esordio super per Gasset e record per Aubameyang.

Serviva una vittoria al Marsiglia, la seconda di un complicato avvio di 2024, per proseguire la sua avventura in Europa League e la vittoria è arrivata contro Shakhtar. Un successo, quello per 3-1 maturato tra le mura amiche del Velodrome, che è arrivata alla ‘prima’ del dopo-Gattuso. Dopo il 2-2 dell’andata, sono stati Aubameyang (serata storica per lui), Sarr e Kondogbia a mettere a segno le reti che sono valse l’approdo agli ottavi di finale del torneo. L'articolo prosegue qui sotto