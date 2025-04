Il Manchester United un disastro in campionato, i numeri non premiamo Amorim: “La pressione è troppo alta”

Il Manchester United è 13° in Premier League e rischia di scivolare ancora più in basso: fanno discutere anche alcune scelte di mercato.

Da quando si è chiusa l’era Ferguson nel 2013 il Manchester United non è di fatto più stato lo stesso.

Da allora i Red Devils sono incappati in più occasioni in stagioni anonime che si sono alternate ad altre nelle quali sono riuscite a mettere in bacheca qualche trofeo, ma nulla di paragonabile con quello che sta accadendo in questa annata.

I risultati parlano di una delle peggiori dell’intera storia del club e a finire sul banco degli imputati è anche colui che più di chiunque altro avrebbe dovuto guidare la rinascita della squadra: Ruben Amorim.