Il Manchester United delude anche in amichevole: sconfitta e fischi contro l’ASEAN All Stars

ASEAN All Stars vs Manchester United

Il Manchester United è stato sconfitto nella sua prima gara del tour asiatico, Amorim: “Mi sento in colpa, spiace per i tifosi”.

Messa alle spalle quella che è stata senza ombra di dubbio la stagione più deludente della sua storia recente, per il Manchester United non è ancora arrivato il momento di fermarsi.

I Red Devils sono partiti alla volta dell’Asia per un redditizio tour. Un’occasione anche per mettersi alle spalle la cocente sconfitta recentemente patita in finale di Europa League contro il Tottenham, ma nel corso della prima tappa in Malesia le cose non sono andate propriamente come previsto.

La squadra di Ruben Amorim è infatti incappata in una clamorosa sconfitta.