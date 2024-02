Il Manchester City ruggisce e ritrova un super De Bruyne: un goal e due assist per il belga

I campioni d'Europa in carica ipotecano i quarti di finale vincendo 3-1 a Copenaghen: prova straordinaria del belga, tornato leader dei Citizens.

La giostra della Champions League si è rimessa ufficialmente in moto e, come da copione, i campioni in carica del Manchester City hanno subito risposto presente.

La squadra di Pep Guardiola ha vinto sul campo del Copenaghen imponendosi con un netto 3-1 che profuma tantissimo di sentenza sulle sorti di una qualificazione che, a conti fatti, vede i Citizens con un piede e mezzo ai quarti di finale.

Un City che, dunque, rafforza la propria candidatura a difendere quel titolo di Campione d'Europa conquistato lo scorso giugno contro l'Inter. E per farlo potrà contare su un Kevin De Bruyne tornato a pienissimo regime.