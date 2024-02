Copenaghen-Manchester City 1-3, cronaca, tabellino e voti: Pep si affaccia ai quarti di finale

I Citizens chiudono l'andata contro i danesi con le reti di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden: inutile il goal di Mattsson.

Sarà il tempo a dire se un altro Treble per questo Manchester City sia effettivamente possibile o meno: intanto, il campo dice che i Citizens si portano avanti, affacciandosi ai quarti di finale.

La formazione di Pep Guardiola si impone in Danimarca grazie alle reti di Kevin De Bruyne e Bernardo Silva, sfruttando anche l'inattività del Copenaghen, fermo da mesi.

Facciamo ordine, però: vantaggio Citizens con KDB, su assist di un incontenibile Foden: partita straordinaria per l'inglese, così come quella della squadra di Pep nella prima frazione.

Un dominio rotto dalla costruzione dal basso che si trasforma, come spesso avviene, in "distruzione dal basso": Ederson regala palla al Copenaghen che con una serie di fraseggi arriva a Mattsson che conclude a rete con una conclusione imprendibile, per l'1-1.

Nulla da fare, comunque: perché ci si mette anche la fortuna. De Bruyne vince un contrasto proprio contro Mattsson e questo diventa un assist per Bernardo Silva, abilissimo ad anticipare il portiere avversario.

Nel recupero del secondo tempo Foden certifica il successo dei suoi.L'atto uno del confronto tra Copenaghen e Manchester City va ai campioni d'Europa che archiviano la pratica trasferta con l'1-3 e si affacciano ai quarti. Da favoriti, come al solito.