Il Liverpool è vicino a piazzare un altro colpo di mercato: trattativa in corso con il Crystal Palace per Marc Guehi.

Fin qui è stato uno dei club più attivi in sede di calciomercato e, a quanto pare, non ha la minima intenzione di fermarsi.

Il Liverpool, dopo aver già chiuso importanti colpi in entrata, è ora vicino a regalarsi un altro importante rinforzo: Marc Guehi.

Come riportato dai media inglesi, è in programma nelle prossime ventiquattro ore un incontro con il Crystal Palace per provare a chiudere definitivamente la trattativa.