Il Leon escluso dal Mondiale per Club: c’è il comunicato ufficiale della FIFA

Campionato mondiale per club

Il Leon non potrà prendere parte al Mondiale per Club: “Adiremo ai massimi tribunali sportivi”.

Il Club Leon, squadra messicana nella quale militano James Rodriguez e l’ex centrocampista di Atalanta e Sampdoria Emiliano Rigoni, non potrà prendere parte al prossimo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti tra il 14 giugno ed il 13 luglio.

Inizialmente inserita nel novero delle 32 partecipanti grazie al trionfo nel 2023 nella CONCACAF Champions League, è stata ufficialmente esclusa dalla competizione dalla FIFA.

Il massimo organo calcistico mondiale ha giustificato la sua decisione attraverso un comunicato ufficiale.