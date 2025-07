Il futuro di Weah da scrivere, l’agente tuona: “Qualcuno alla Juve crea problemi e pretende una fortuna per vendetta"

L’agente di Weah, Badou Sambague, spiega: “Qualcuno aspetta un’offerta dalla Premier League che non approveremo mai”.

Quello di Timothy Weah è un futuro ancora tutto da scrivere.

L’esterno statunitense infatti, da tempo non rientra più nei piani della Juventus ed il suo nome, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato a quello di diversi club.

In particolare si è parlato, in tempi più recenti, di una trattativa già avviata con il Marsiglia, ma di fatto la fumata bianca non è arrivata.

L’agente di Weah, Badou Sambague, attraverso una nota ufficiale riportato anche da ‘TuttoJuve’ e ‘Sportitalia’, ha commentato la situazione del suo assistito.