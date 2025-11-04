Il futuro di Vlahovic da scrivere, Chiellini: “Non ci sono porte chiuse, c’è la volontà di parlarne”

Chiuso il ciclo Igor Tudor, la Juventus ha deciso di affidare a Luciano Spalletti la guida della squadra, con l’obiettivo di cambiare le sorti di una stagione sin qui altalenante e di gettare le basi per un futuro importante.
L’ex commissario tecnico Azzurro, fin dal suo arrivo ha dato l’impressione di voler puntare con forza su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che nella precedente gestione era spesso partito dalla panchina alternandosi con David ed Openda, è stato schierato da titolare sia in campionato con la Cremonese che in Champions League con lo Sporting Lisbona.
Il dirigente bianconero Giorgio Chiellini, parlando ai microfoni di ‘Sky’ proprio prima della partita contro la compagine portoghese, si è soffermato sul momento che sta vivendo la Juve, ma anche sul futuro di Vlahovic.