Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vlahovic YildizGetty Images
Leonardo Gualano

Il futuro di Vlahovic da scrivere, Chiellini: “Non ci sono porte chiuse, c’è la volontà di parlarne”

Giorgio Chiellini non chiude ad una possibile permanenza di Vlahovic alla Juventus: “C’è la volontà di parlarne, vedremo se si arriverà ad un accordo”.

Pubblicità

Chiuso il ciclo Igor Tudor, la Juventus ha deciso di affidare a Luciano Spalletti la guida della squadra, con l’obiettivo di cambiare le sorti di una stagione sin qui altalenante e di gettare le basi per un futuro importante.

L’ex commissario tecnico Azzurro, fin dal suo arrivo ha dato l’impressione di voler puntare con forza su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che nella precedente gestione era spesso partito dalla panchina alternandosi con David ed Openda, è stato schierato da titolare sia in campionato con la Cremonese che in Champions League con lo Sporting Lisbona.

Il dirigente bianconero Giorgio Chiellini, parlando ai microfoni di ‘Sky’ proprio prima della partita contro la compagine portoghese, si è soffermato sul momento che sta vivendo la Juve, ma anche sul futuro di Vlahovic.

  • “SPALLETTI STA EVITANDO CAMBIAMENTI DRASTICI”

    “Spalletti sta cercando di portare esperienza e sensibilità, evitando cambiamenti drastici. Ha avuto pochi allenamenti a disposizione, ma sta già passando qualche su concetto, si sta adattando cercando di metterci del suo”.

    • Pubblicità

  • “LE PORTE NON SONO CHIUSE PER VLAHOVIC”

    “Da inizio anno dico che Vlahovic è concentrato e sta pensando solo alla Juventus. Lo dimostra giorno dopo giorno e al momento giusto ci sarà spazio per fare delle valutazioni. Non c’è nessuna porta chiusa né da una parte né dall’altra, è aperta ma diamo il tempo alla stagione e alla volontà di tutti per capire se si potrà arrivare ad un accordo. Da parte di tutti c’è la volontà di mettersi a sedere e di parlarne”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “SPALLETTI HA L’ESPERIENZA PER APRIRE UN CICLO”

    “In passato abbiamo avuto la speranza di aprire nuovi cicli sia con Thiago Motta che con Tudor. Spalletti ha lo status e l’esperienza per aprirne uno e la volontà di tuti è quella di andare oltre gli otto mesi di contratto e di riportare la Juve dove è sempre stata, ovvero in quelle posizioni per provare a vincere. Il suo impatto è stato ottimo, ci saranno ancora tante partite da giocare in stagione. Pensiamo tutti che sia la persona giusta”.  

Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI