Il futuro di Vlahovic da scrivere, Chiellini: “Non ci sono porte chiuse, c’è la volontà di parlarne”

“In passato abbiamo avuto la speranza di aprire nuovi cicli sia con Thiago Motta che con Tudor. Spalletti ha lo status e l’esperienza per aprirne uno e la volontà di tuti è quella di andare oltre gli otto mesi di contratto e di riportare la Juve dove è sempre stata, ovvero in quelle posizioni per provare a vincere. Il suo impatto è stato ottimo, ci saranno ancora tante partite da giocare in stagione. Pensiamo tutti che sia la persona giusta”.