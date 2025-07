Il futuro di Messi da scrivere: le opzioni dorate in Arabia Saudita e la posizione dell’Inter Miami

Lionel Messi ha grandi estimatori in Arabia Saudita ed un contratto in scadenza a dicembre.

Ha già varcato la soglia delle trentotto primavere, ma resta uno dei giocatori più ambiti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Lionel Messi è dal luglio del 2023 la stella di prima grandezza della MLS ma, a differenza di quanto da molti immaginato, quella dell’Inter Miami potrebbe non essere l’ultima maglia della sua carriera.

Il fuoriclasse argentino, che è tra l’altro reduce da un ottimo Mondiale per Club, è molto ambito in particolare in Arabia Saudita e, proprio dalla Saudi Pro League, potrebbe arrivargli un’offerta faraonica.