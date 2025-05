Il futuro di Kolo Muani da scrivere: spunta anche l’interesse del Manchester United

Il Manchester United ha messo nel suo mirino Kolo Muani: il cartellino dell’attaccante è ancora di proprietà del PSG.

Quello di Randal Kolo Muani è un futuro ancora tutto da scrivere.

Come è noto, l’attaccante francese nel corso della sessione invernale di calciomercato è approdato alla Juventus con la formula del prestito secco e dunque il suo cartellino è ancora di proprietà del PSG.

Negli ultimi mesi si è parlato molto della possibilità che il club bianconero si sieda ad un tavolo con quello parigino per trattare l’acquisto a titolo definitivo, ma di fatto ad oggi non ci sono ancora novità.

Quello che è certo è che per Kolo Muani gli estimatori non mancano e, secondo quanto riportato da ‘Give Me Sport’, sulle sue tracce adesso c’è anche il Manchester United.