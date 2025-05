Il futuro di Kean da scrivere, Palladino: “Lui e la società decideranno se sarà alla Fiorentina o altrove”

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, spiega: “Kean ha bisogno di felicità, mi auguro che possa fare la scelta giusta”.

Quella che si avvia alla conclusione è stata, per Moise Kean, la stagione della definitiva consacrazione.

Reduce da un’annata da 0 reti in tutte le competizioni con la Juventus, non solo si è rilanciato alla Fiorentina, ma si è imposto come uno dei migliori giocatori dell’intera Serie A.

I suoi numeri parlano di 18 goal in 31 partite di campionato, 24 se si considerano tutte le 43 stagionali.

L'articolo prosegue qui sotto

Dati e prestazioni da vero bomber ed è anche per questo motivo che per lui si è parlato di un futuro tutto da scrivere e di un’estate da possibile protagonista del calciomercato.

Raffaele Palladino, alla vigilia dell’ultima partita stagionale della Fiorentina, quella sul campo dell’Udinese, ha parlato anche delle prospettive per Moise Kean.