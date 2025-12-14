Il futuro di Dybala da scrivere: il rinnovo non è in programma e potrebbe collezionare la quarta panchina di fila

Quello che sta vivendo Paulo Dybala, non è esattamente un momento esaltante.
Il campione argentino della Roma ha trovato continuità tra inizio ottobre ed inizio novembre, quando ha inanellato cinque presenze consecutive in campionato, quattro delle quali da titolare, ma nei minuti finali della sfida con il Milan è incappato in un infortunio muscolare che ha cambiato per lui l’ordine delle cose.
Da allora, complice forse uno stato di forma non ancora ideale, ha collezionato diverse panchine e, anche nella prossima gara contro il Como in programma lunedì sera, ad attenderlo potrebbe non esserci nuovamente un posto nell’undici iniziale.