Il futuro di Dybala da scrivere: il rinnovo non è in programma e potrebbe collezionare la quarta panchina di fila

Dopo l’infortunio riportato nei minuti finali di Milan Roma, Dybala è sceso in campo dal 1’ in una sola occasione: contro il Midtylland in Europa League.

Da allora ha totalizzato altre tre presenze, ma sempre partendo dalla panchina.

Gli è successo in occasione delle partite di campionato contro Napoli e Cagliari (in entrambi i casi sconfitta per 1-0 e poco meno di mezz’ora in campo) e di quella più recente in campo europeo contro il Celtic (è entrato a circa 20’ dalla fine).

La Roma tornerà in campo lunedì sera per il confronto contro il Como che chiuderà il quindicesimo turno di Serie A e, anche in questa occasione, Dybala sembra destinato a non essere inserito nell’undici titolare.

Per lui si tratterebbe della quarta panchina consecutiva, una cosa in un certo senso clamorosa per un giocatore della sua levatura.