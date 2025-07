Il futuro di Calhanoglu da scrivere: non è incedibile, l’Inter fissa il prezzo per il cartellino

L’Inter si è riscoperta alle prese con il ‘caso Calhanoglu’: sul centrocampista c’è il Galatasaray, nei prossimi giorni si farà chiarezza.

I sussurri legati ad un suo possibile addio circolavano già da qualche settimana, ma fino a pochi giorni fa, sono stati in pochissimi coloro che hanno realmente immaginato un’Inter senza Hakan Calhanoglu.

Il turco doveva essere il perno di un centrocampo chiamato a ruotare attorno alle sue idee, cosa già ampiamente accaduta nel corso del ciclo Inzaghi, ma gli ultimi eventi hanno dato una piega inaspettata ad una vicenda che ora potrebbe chiudersi in qualsiasi modo.

Ad innescare il tutto è stato Lautaro Martinez con il suo “Chi vuole restare resti, chi vuole andare via vada via”, a mettere il carico è stato Bebbe Marotta che ha confermato che quelle parole erano rivolte proprio Calhanoglu, il quale, non ha assistito alla cosa passivamente, ma anzi ha risposto via social.

Una situazione, quella che si è venuta a creare, inaspettata e destinata a regalare sviluppi.