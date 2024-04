Il derby Roma-Lazio per rilanciarsi: 2024 deludente per Lukaku, pochi goal e prestazioni in calo

Dopo un’ottima prima parte di stagione, Lukaku è calato nettamente in questo 2024: i numeri dicono che con Mourinho segnava di più.

Sarà una partita come sempre dal fascino e dall’atmosfera eccezionale, quella che sabato andrà in scena all’Olimpico.

Nel 31° turno di campionato, andrà infatti in scena il Derby della Capitale, una sfida da sempre diversa da tutte le altre che, anche in questa occasione, metterà in palio non solo la supremazia cittadina, ma anche punti molto pesanti.

Sia Roma che Lazio andranno infatti alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di continuare le rispettive marce verso una qualificazione europea. I giallorossi si presenteranno all’appuntamento da quinti in classifica (52 punti, a -5 dal super Bologna di Thiago Motta), mentre i biancocelesti sono attualmente settimi a quota 46 e puntano a prolungare la loro mini-striscia di successi nel torneo e a restare nella scia dell’Atalanta (sesta a +4 e con una gara in meno giocata).

Tra gli uomini più attesi del match non potrà che esserci anche Romelu Lukaku. Non solo tra tutti gli uomini che scenderanno in gara sarà tra i più forti in assoluto, ma proprio il Derby potrà rappresentare per lui una vera e propria occasione di rilancio.