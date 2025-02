Il crollo di Atalanta, Milan e Juventus: ora la quinta italiana nella prossima Champions è utopia

L’Italia molto difficilmente avrà anche nella prossima stagione cinque rappresentanti in Champions: gli ultimi risultati complicano tutto.

Peggio di così proprio non poteva andare. I playoff di Champions League si rivelano una vera a propria ‘Caporetto’ per il calcio italiano che, in un solo colpo, si riscopre con tre compagini in meno nella massima competizione europea, e con tanti dubbi in più anche in ottica futura.

Atalanta, Milan e Juventus hanno salutato l’Europa che conta nel peggior modo possibile: venendo eliminate da squadre come Bruges, Feyenoord e PSV che erano assolutamente alla portata.

La cosa si traduce in una certezza ed in una quasi certezza: a rappresentare il calcio italiano in Champions resta la sola Inter e sperare in un’altra annata con cinque squadre nostrane nella più importante tra le competizioni continentali è praticamente utopia.