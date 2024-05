Il crollo del Sassuolo, dal sogno all'incubo: la Serie B è ad un passo

Il Sassuolo sta vivendo la stagione più complicata della sua storia: oggi è più vicino che mai alla retrocessione in Serie B.

Quando prima dell’inizio della Serie A 2023-2024 in molti si sono dilettati nell’immaginare possibili ‘griglie’ del campionato, probabilmente nessuno (o forse in pochissimi) hanno inserito il Sassuolo tra le squadre costrette a lottare per non retrocedere.

La compagine neroverde, negli ultimi anni, si è imposta come una delle più belle realtà proposte dal calcio italiano, una squadra capace di ottenere risultati rilevanti, giocando un bel calcio e lanciando giocatori e allenatori giovani e di grande talento.

Nel giro di pochi mesi per il Sassuolo il mondo si è letteralmente ribaltato. Di quella squadra capace di sfidare tutti a viso aperto e di divertire è rimasto poco, tanto che ad oggi le possibilità di rivederla in Serie A la prossima stagione sembrano realmente pochissime.