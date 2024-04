Il crollo del Brighton: altra sconfitta e numeri horror per la squadra di De Zerbi

Il Brighton sta vivendo un momento molto complicato della sua stagione: i numeri di un crollo verticale.

Quello che sta vivendo il Brighton è, senza ombra di dubbio, il momento più difficile della gestione De Zerbi.

Annoverata ad inizio stagione tra le squadre potenzialmente in grado anche di lottare per le zone altissime della classifica, da inizio 2024 non solo ha decisamente rallentato la sua corsa in Premier League, ma è letteralmente crollata sotto il profilo del gioco e dei risultati.

Una crisi inaspettata e certificata da numeri che, solo pochi mesi fa, nessuno avrebbe potuto immaginare.