Il comunicato della Curva Sud del Milan, nel mirino proprietà e giocatori: “Serve un reset, domenica sugli spalti al 15’”

La ‘Curva Sud’ ha emesso un durissimo comunicato: “Ai primi di Marzo e la nostra stagione è già ai titoli di coda”.

Quella che sta vivendo il Milan è una stagione scandita da tanti alti e bassi.

Un’annata scandita dall’esonero di Paulo Fonseca, l’arrivo di Sergio Conceçao, il trionfo in Supercoppa Italiana, ma anche un andamento molto irregolare in campionato ed una prematura eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord.

Alla compagine rossonera sono di fatto rimasti due obiettivi, ovvero provare a raggiungere quel quarto posto adesso distante ben otto punti e mettere in bacheca quella Coppa Italia che in semifinale proporrà un Derby della Madonnina.

Un qualcosa che evidentemente non basta alla ‘Curva Sud’ che, attraverso Instagram, ha emesso un durissimo comunicato con il quale ha attaccato soprattutto la società.