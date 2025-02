Il Como sulla strada della Roma, Ranieri: “Sarà come andare dal dentista senza anestesia”

Roma vs Como

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, presenta la sfida di campionato con il Como: "Una partita tremenda, Fabregas arriverà al top".

Reduce da una serie di dieci risultati positivi in campionato, che le ha consentito di tornare a scalare la classifica e di riavvicinarsi alle zone che valgono una qualificazione europea, la Roma tornerà in campo domenica per ospitare il Como.

Una sfida importante per i giallorossi contro l’ultima squadra capace di infliggere loro una sconfitta nel torneo (lo scorso 15 dicembre), che mette in palio quei punti che potrebbero avvicinarla ulteriormente alle posizioni di rilievo.

Claudio Ranieri ha presentato la gara in conferenza stampa.