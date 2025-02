Il Como sulla strada della Juventus, Thiago Motta: “Vlahovic e Kolo Muani insieme quando sentirò che è il momento giusto”

Como vs Juventus

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta la sfida di campionato con il Como: "Affrontiamo una squadra ambiziosa".

Reduce dal successo per 4-1 ottenuto in rimonta contro l’Empoli, la Juventus si appresta a tornare in campo già nella serata di venerdì.

Lo farà sul campo del Como, nell’anticipo che aprirà il quadro delle gare del ventiquattresimo turno di Serie A.

Un bivio importante per i bianconeri che, dopo essersi rilanciati, ora puntano a a far propria una di quelle posizioni che vale l’accesso alla prossima Champions League.

Thiago Motta ha presentato la sfida con i lariani nella consueta conferenza stampa della vigilia.