Il Cagliari un bivio per la Juventus: vietati errori prima di un dicembre di fuoco

Messo alle spalle l’impegno di Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che è chiamata ad accelerare per tornare a scalare la classifica.
La compagine bianconera si presenta infatti ai blocchi di partenza del tredicesimo turno da settima forza del torneo, soprattutto perché frenata dai tanti pareggi.
A quelli dell’ultima fase del breve ciclo Tudor si sono aggiunti gli ultimi due contro Torino e Fiorentina e dunque, per restare nella scia delle primissime, serve una virata repentina.
Questo non solo perché nella giornata precedente tutte le rivali in vetta, esclusa la sola Inter, hanno guadagnato terreno, ma anche perché ad attendere i bianconeri ci sarà a dicembre un calendario quanto meno duro da affrontare.