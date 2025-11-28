Pubblicità
Spalletti Cremonese Juventus
Leonardo Gualano

Il Cagliari un bivio per la Juventus: vietati errori prima di un dicembre di fuoco

La Juventus a dicembre sarà chiamata ad affrontare una serie di scontri diretti: anche per questo la gara col Cagliari è importantissima.

Messo alle spalle l’impegno di Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che è chiamata ad accelerare per tornare a scalare la classifica.

La compagine bianconera si presenta infatti ai blocchi di partenza del tredicesimo turno da settima forza del torneo, soprattutto perché frenata dai tanti pareggi.

A quelli dell’ultima fase del breve ciclo Tudor si sono aggiunti gli ultimi due contro Torino e Fiorentina e dunque, per restare nella scia delle primissime, serve una virata repentina.

Questo non solo perché nella giornata precedente tutte le rivali in vetta, esclusa la sola Inter, hanno guadagnato terreno, ma anche perché ad attendere i bianconeri ci sarà a dicembre un calendario quanto meno duro da affrontare.


  • COL CAGLIARI NON SONO AMMESSI PASSI FALSI

    La Juventus, che attualmente è a -4 dal quarto posto e a -7 dalla vetta, ripartirà in campionato da un dodicesimo turno sulla carta favorevole.

    Questo non solo perché affronterà un Cagliari che nel torneo non vince da settembre (da allora ha inanellato quattro pareggi e altrettante sconfitte), ma anche perché Roma e Napoli si affronteranno in uno scontro diretto, il Milan ospiterà un avversario ostico come la Lazio e l’Inter sarà chiamata a giocare in trasferta sul campo del Pisa.

    C’è dunque la possibilità di rosicchiare punti a qualche diretta concorrente, ma per farlo avrà un unico risultato a disposizione: la vittoria.

    Davanti al proprio pubblico la compagine bianconera non potrà concedersi passi falsi, anche perché il gruppo di testa è stato infoltito da due squadre come Bologna e Como in grande salute, che non sembrano avere grandi intenzioni di rallentare la loro corsa e che alla lunga si potrebbero rivelare rivali molto più ostiche di quanto si era pensato a inizio stagione.

  FBL-ITA-SERIEA-FIORENTINA-JUVENTUS

    DUE VITTORIE NEGLI ULTIMI NOVE TURNI

    La Juventus è partita fortissimo in campionato inanellando tre successi consecutivi, ma proprio quando sembrava ormai aver spiccato il volo, ha incredibilmente rallentato la sua corsa.

    Dopo il 4-3 imposto in extremis all’Inter lo scorso 13 settembre, la compagine bianconera si era guadagnata di diritto un posto nel gruppo delle grandi favorite per la conquista dello Scudetto e nessuno, in quel momento, poteva immaginare che nei successivi nove turni avrebbe vinto appena due partite.

    Un cambio di rotta che ha portato all’esonero di Tudor e all’arrivo di Spalletti, ma anche a perdere posizioni su posizioni in classifica. Da allora infatti la Juve ha collezionato cinque pareggi, due sconfitte e due vittorie ottenute contro l’Udinese nell’interregno di Brambilla e la Cremonese alla prima con l’ex commissario tecnico azzurro in panchina.

    Un doppio successo che aveva fatto pensare a una pronta guarigione da quello che era sembrato essere un male di stagione, poi invece sono arrivati i pari con Torino e Fiorentina che hanno fatto sorgere nuovamente qualche nube.

  • UN FINALE DI 2025 IN SALITA

    Come detto, la Juventus contro il Cagliari sarà chiamata a fare bottino pieno anche per prepararsi al meglio a quello che sarà un dicembre non solo denso di appuntamenti, ma anche duro dal punto di vista del calendario.

    Gli uomini di Spalletti infatti, fino a Natale, saranno chiamati ad affrontare un trittico che dirà molto sulle loro ambizioni in campionato.

    I bianconeri il 7 dicembre saranno protagonisti al Maradona contro il Napoli del grande ex Conte, il 14 andranno al Dall’Ara dove ad attenderli ci sarà una delle più belle realtà del torneo, ovvero il Bologna, per poi tornare a giocare in casa solo il 20, quando a Torino arriverà la Roma attuale capolista in solitaria.

    Il 2025 della Juventus si chiuderà poi il 27 ancora in trasferta sul campo del Pisa.

  yildiz juventus 2025 26

    ENERGIE DA DOSARE

    La Juventus affronterà un calendario in salita in campionato, mentre sarà protagonista anche in altre due competizioni.

    Il prossimo 2 dicembre infatti inizierà il suo cammino in Coppa Italia affrontando allo Stadium l’Udinese, mentre il 10 a Torino atterrerà il Pafos per una sfida valida per la sesta giornata della “league phase” di Champions League (i ciprioti si presenteranno a sorpresa all’appuntamento con gli stessi punti dei bianconeri).

    Altre due gare da non sbagliare assolutamente, nell’ambito di un vero e proprio tour de force. Spalletti sarà dunque chiamato anche a gestire le forze dei suoi uomini per ottenere il massimo da ogni singolo impegno.

