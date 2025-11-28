Il Cagliari un bivio per la Juventus: vietati errori prima di un dicembre di fuoco

La Juventus, che attualmente è a -4 dal quarto posto e a -7 dalla vetta, ripartirà in campionato da un dodicesimo turno sulla carta favorevole.

Questo non solo perché affronterà un Cagliari che nel torneo non vince da settembre (da allora ha inanellato quattro pareggi e altrettante sconfitte), ma anche perché Roma e Napoli si affronteranno in uno scontro diretto, il Milan ospiterà un avversario ostico come la Lazio e l’Inter sarà chiamata a giocare in trasferta sul campo del Pisa.

C’è dunque la possibilità di rosicchiare punti a qualche diretta concorrente, ma per farlo avrà un unico risultato a disposizione: la vittoria.

Davanti al proprio pubblico la compagine bianconera non potrà concedersi passi falsi, anche perché il gruppo di testa è stato infoltito da due squadre come Bologna e Como in grande salute, che non sembrano avere grandi intenzioni di rallentare la loro corsa e che alla lunga si potrebbero rivelare rivali molto più ostiche di quanto si era pensato a inizio stagione.