Il Bologna ora sogna: i rossoblù con vista Europa tra continuità trovata ed un calendario poco amico

Il Bologna, nel corso di questa stagione, si sta confermando una della più belle realtà della Serie A: i felsinei volano a quota 50 in classifica.

Al termine della passata stagione in tanti avevano pensato ad un exploit difficile da ripetere e invece il Bologna non solo si sta confermando una delle più belle realtà in assoluto della nostra Serie A, ma sta praticamente viaggiando agli stessi ritmi che gli hanno consentito, sotto la guida di Thiago Motta, di agguantare una storica qualificazione alla Champions League.

La compagine felsinea, imponendosi sul campo del Verona per 2-1, non solo ha inanellato la sua terza vittoria consecutiva, ma si è spinta fino a quota 50, ovvero in piena zona Europa e ad un soffio da quel quarto posto che vorrebbe dire staccare nuovamente un pass per la massima competizione continentale.

Certo quest’anno l’impresa potrebbe essere più ardua, visto che difficilmente la quinta piazza varrà la possibilità di prendere parte alla prossima Champions League, ma intanto sognare è lecito e questo anche perché i rossoblù di Vincenzo Italiano stanno migliorando di settimana in settimana.