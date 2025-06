Il bilancio di Inzaghi all'Inter: tra Scudetti persi e un rilancio europeo munifico per le casse del club

L'avventura di Inzaghi sulla panchina dell'Inter è ufficialmente finita: quattro anni di vittorie ma anche di cocenti delusioni.

Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter: l'incontro andato in scena ieri a Milano ha sancito la separazione tra le parti, a poco più di due giorni dalla debacle europea contro il PSG.

Un esito per nulla inaspettato, la parola fine su un'avventura durata quattro anni che ha fatto sognare i tifosi sia in Italia ma anche in Europa, dove il prestigio del club è cresciuto a dismisura dopo stagioni in cui il raggiungimento degli ottavi di Champions sembrava addirittura una chimera.

Nel computo totale, però, figurano anche cocenti delusioni come gli Scudetti persi contro Milan e Napoli, unitamente a quel 5-0 inflitto dal PSG che resterà l'ultimo capitolo di Inzaghi sulla panchina dell'Inter.