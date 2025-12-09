Il Benfica sfida il Napoli in Champions League, Mourinho: “Squadra molto forte, non fatemi ridere sulle loro assenze”

Il Napoli torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è una sfida, nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ con un avversario di rango: il Benfica.
Mercoledì sera al Da Luz le due squadre si contenderanno punti che potrebbero risultare decisivi nella corsa che porta all’approdo agli ottavi di finale del torneo.
Una cosa che vale soprattutto forse per i lusitani, che nelle prime cinque uscite hanno raccolto una sola vittoria accompagnata da tre sconfitte e che devono fare bottino pieno dunque per avvicinarsi almeno alle posizioni che valgono un pass per gli spareggi.
José Mourinho ha presentato la partita con il Napoli nella conferenza stampa della vigilia.