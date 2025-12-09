Pubblicità
Leonardo Gualano

Il Benfica sfida il Napoli in Champions League, Mourinho: “Squadra molto forte, non fatemi ridere sulle loro assenze”

Il tecnico del Benfica, José Mourinho, presenta la sfida di Champions League con il Napoli: “Le squadre di Conte non hanno punti deboli”.

Il Napoli torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è una sfida, nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ con un avversario di rango: il Benfica.

Mercoledì sera al Da Luz le due squadre si contenderanno punti che potrebbero risultare decisivi nella corsa che porta all’approdo agli ottavi di finale del torneo.

Una cosa che vale soprattutto forse per i lusitani, che nelle prime cinque uscite hanno raccolto una sola vittoria accompagnata da tre sconfitte e che devono fare bottino pieno dunque per avvicinarsi almeno alle posizioni che valgono un pass per gli spareggi.

José Mourinho ha presentato la partita con il Napoli nella conferenza stampa della vigilia.

  • “IL NAPOLI GIOCA MEGLIO ADESSO”

    “Il fatto che conosca bene le squadre italiane non vuol dire che le difficoltà saranno inferiori. Il Napoli è una squadra molto forte, ha vinto recentemente due campionati e gioca in un modo diverso rispetto ad inizio stagione. Purtroppo per noi, devo dire che gioca molto meglio adesso”.

  • “NON FATEMI RIDERE CON LE ASSENZE DEL NAPOLI”

    “Le assenze del Napoli? Non fatemi ridere perché non c’è Lukaku e gioca Hojlund, non c’è Hojlund e hanno Lucca in panchina. Non fatemi ridere sui giocatori che mancano perché non c’è De Bruyne, ma ci sono McTominay, Elmas e altri. Le mie assenze mi fanno piangere e non è quello che voglio fare. Vediamo la squadra che gioca e i calciatori che porto in panchina. In Napoli ha dovuto cambiare sistema di gioco ed ora è una squadra migliore di prima”.

  • “NON GUARDO IL CAMPIONATO ITALIANO”

    “La differenza tra i due campionati? Non guardo quello italiano, mi concentro su quello nel quale lavoro. E’ poco il tempo a disposizione per guardare tutto. In Italia c’è una grande cultura tattica e le squadre sono di un livello fisico molto altro. Le compagini migliori, come il Napoli, riescono a combinare tutto”.

  • “MAI APERTA LA QUESTIONE REAL MADRID”

    “Non mi fate domande sul Real Madrid e sul fatto che i loro tifosi pensano ad un mio ritorno. Non c’è nemmeno bisogno di chiudere la questione, è già chiusa. Siete voi che l’avete sollevata”.

  • “LE SQUADRE DI CONTE SONO COMPLETE”

    “Parlare di Conte vuol dire parlare del Napoli. Le sue squadre sono complete, è impossibile individuare un punto debole. Sono compatte e molto preparate dal punto di vista tattico. Conte è esigente sul mercato, trova sempre il modo di fare squadre forti. In termini di preparazione della squadra lo considero uno degli allenatori più forti”.

  • “IL NAPOLI HA TANTO TALENTO”

    “Il Benfica è uno dei club più grandi al mondo e finché ci sarà la possibilità di andare avanti, proveremo ad andare avanti. Affrontiamo in Napoli, torna Neres che sta facendo bene e se non gioca lui noi cambia niente perché c’è Poltano. Il Napoli ha tanto talento ed una grande cultura tattica. E’ forte nelle transizioni, sui calci piazzati, ha sette giganti in area di rigore. Parliamo di una squadra che ha tutto, di una grande squadra”. 

