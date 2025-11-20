Il Benfica perde la stella Lukebakio: grave infortunio salterà Napoli e Juventus in Champions League

Quella che sta vivendo il Benfica, è una stagione molto complicata.

L’approdo in panchina di José Mourinho al posto dell’esonerato Bruno Lage, non ha portato i frutti sperati, tanto che sono ben sei i punti di distacco in campionato dal Porto capolista, mentre in Champions League la squadra di Lisbona è ancora ferma a quota 0 dopo quattro partite disputate.

A rendere tutto più complicato il lungo stop di Lukebakio: la stella Belga ha riportato un grave infortunio nell’ultimo impegno con la sua Nazionale che di fatto ha posto già fine al suo 2025.