Dodi Lukebakio BenficaGetty
Leonardo Gualano

Il Benfica perde la stella Lukebakio: grave infortunio salterà Napoli e Juventus in Champions League

L’ala del Benfica, Dodi Lukebakio, ha riportato in grave infortunio nel corso dell’ultima partita con il Belgio: sarà costretto ad operarsi.

Quella che sta vivendo il Benfica, è una stagione molto complicata.

L’approdo in panchina di José Mourinho al posto dell’esonerato Bruno Lage, non ha portato i frutti sperati, tanto che sono ben sei i punti di distacco in campionato dal Porto capolista, mentre in Champions League la squadra di Lisbona è ancora ferma a quota 0 dopo quattro partite disputate.

A rendere tutto più complicato il lungo stop di Lukebakio: la stella Belga ha riportato un grave infortunio nell’ultimo impegno con la sua Nazionale che di fatto ha posto già fine al suo 2025.

  • Dodi Lukebakio BelgiumGetty

    L’INFORTUNIO DI LUKEBAKIO

    Lukebakio, nel costo dell’ultima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 vinta per 7-0 dal Belgio contro il Liechtenstein, è entrato in campo solo al 71’ a risultato già pienamente acquisito.

    all’85’ però ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un problema alla caviglia. L’ala del Benfica si è diretto negli spogliatoi sulle sue gambe, ma zoppicando in maniera molto evidente.

  • UNA FATTURA ALLA CAVIGLIA SINISTRA

    E’ stato il Benfica, dopo gli esami clinici del caso, a svelare che l’entità dell’infortunio riportato da Lukebakio è stata molto più grave di quanto inizialmente pensato.

    “Lo Sport Lisboa e Benfica informa che il giocatore Dodi Lukebakio ha riportato una frattura alla caviglia sinistra.

    Verrà sottoposto ad intervento chirurgico e inizierà il suo periodo di recupero”.

  • OUT CONTRO NAPOLI E JUVENTUS

    A causa del grave infortunio riportato, Lukebakio sarà costretto ad un lungo stop.

    Il suo ritorno in campo non avverrà prima di febbraio inoltrato e questo vuol dire che salterà certamente le due sfide di Champions League contro il Napoli (in programma al Da Luz il 10 dicembre) e la Juventus (in programma il 21 gennaio allo Stadium).

  • Dodi Lukebakio BenficaGetty

    IMPRESCINDIBILE PER MOURINHO

    Il Benfica perde dunque uno dei giocatori più importanti della sua rosa, in un momento cruciale della stagione.

    Le Aquile dovranno cercare una complicatissima doppia rimonta in campionato e in Champions, non potendo contare su un elemento dalle caratteristiche uniche in squadra.

    Arrivato in estate dal Siviglia a fronte di un esborso da 25 milioni di euro più bonus, è uno dei pochissimi giocatori a disposizione di Mourinho capace di garantire velocità e dribbling all’attacco.

