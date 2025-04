Il Barcellona contro l’Inter senza Lewandowski: come potrebbe giocare e l’opzione ‘falso nueve’

Il Barcellona sarà costretto a rinunciare a Lewandowski per alcune settimane: le opzioni per Flick anche in vista dell’Inter.

Il Barcellona si ritrova a dover rinunciare a Lewandowski nel momento club della stagione: le opzioni a disposizione di Flick. La peggiore notizia possibile, nel peggior momento possibile. Il Barcellona sarà costretto a rinunciare a Robert Lewandowski per circa tre settimane e la cosa vuol dire che non potrà contare sul suo giocatore più prolifico nel momento clou della stagione. Questo vuol dire che salterà la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, la semifinale di andata di Champions League contro l’Inter e probabilmente tutte le sfide in programma fino al prossimo Clasico di Liga, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella corsa che porta al titolo di campione di Spagna, in programma il prossimo 11 maggio. L'articolo prosegue qui sotto Secondo quanto riportato dai media spagnoli, la speranza del Barça è quella che il bomber polacco nella più ottimistica delle previsioni, riesca a recuperare per Inter-Barcellona in programma il 6 maggio, cosa che vorrebbe dire tempi di recupero sensibilmente più corti di quelli inizialmente previsti, ma intanto quello che è certo è che nell’immediato Hansi Flick non potrà contare sui suoi goal. Ma chi può sostituire Lewandowski nel cuore dell’attacco blaugrana e soprattutto chi potrebbe vestire i panni del centravanti nella prossima sfida con l’Inter? Il Barcellona, almeno per caratteristiche, non ha un vero sostituto, tuttavia le opzioni non mancheranno.