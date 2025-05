Il Barcellona blinda Raphinha: è ufficiale il prolungamento del suo contratto

Il Barcellona ha annunciato il rinnovo del contratto di Raphinha: il brasiliano si lega al club blaugrana fino al 2028.

Solo un anno fa il suo addio al Barcellona, con conseguente approdo in Saudi Pro League sembrava praticamente scontato, per Raphinha però il mondo si è letteralmente ribaltato nel giro di dodici mesi.

L’attaccante brasiliano infatti, non solo è rimasto in blaugrana, ma è stato protagonista di una stagione di un livello tale da essere considerato uno dei candidati per la conquista del prossimo Pallone d’Oro e da essersi meritato il rinnovo.

Raphinha infatti ha prolungato il contratto che lo lega al Barça e a comunicarlo è stato lo stesso club catalano.