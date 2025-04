Il Barcellona aspetta una tra Inter e Bayern, Flick: “Nessuna preferenza, mi godrò la partita”

Inter vs Bayern Monaco

Il tecnico del Barcellona, Flick, spiega: “Inter o Bayern in semifinale? Sarò a casa, guarderò la partita e me la godrò”.

Sulla carta doveva essere una semplice formalità, ma così non è stato.

Il Barcellona supera l’ostacolo Borussia Dortmund e stacca un pass per le semifinali di Champions League. Al Signal Iduna Park, i blaugrana sono partiti dal più che rassicurante 4-0 dell’andata, ma la cosa non è bastata per vivere una serata all’insegna della tranquillità.

Il Borussia si è infatti imposto per 3-1, dopo essersi portato sul 2-0 ed aver anche sognato una rimonta che sarebbe stata tanto clamorosa quanto storica.

A passare è stato alla fine, così come da pronostico, il Barça che ora attende una tra Inter e Bayern Monaco.

Il tecnico blaugrana, Hansi Flick, ha ammesso di non avere preferenze riguardo al prossimo avversario da affrontare.