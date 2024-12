Hummels gioca Roma-Lecce? Le ultime sulle condizioni e la presenza in campo del difensore tedesco

Mats Hummels ha riportato un problema fisico nel corso di Roma-Atalanta: le condizioni a pochi giorni dalla sfida col Lecce.

La partita contro l’Atalanta valida per il 14° turno di Serie A, ha lasciato in eredità alla Roma la quarta sconfitta consecutiva patita nel torneo, una situazione di classifica sempre più preoccupante e anche l’infortunio occorso a Mats Hummels.

Il difensore tedesco, dopo tante panchina ed un inizio di avventura in giallorosso quanto meno complicato, proprio contro la Dea ha sfoderato la sua prestazione migliore da quando gioca in Italia, ma la sua gara è stata interrotta prematuramente da un problema fisico.

La Roma tornerà in campo sabato 7 dicembre per affrontare il Lecce in un match che metterà in palio punti fondamentali, potrà Claudio Ranieri contare anche sul suo nuovo leader difensivo?