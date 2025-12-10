Hugo Souza al Milan, chi è il possibile erede di Maignan: i tre rigori parati in una partita, la chiamata di Ancelotti nel Brasile

Anche Carlo Ancelotti si è accorto delle prestazioni di Hugo Souza: in estate il commissario tecnico del Brasile lo ha riportato in Nazionale sette anni dopo l'unica convocazione, datata addirittura 2018, ai tempi in cui il ct era Tite.

Il portiere del Corinthians è rimasto in panchina nelle gare di giugno e settembre, tutte valide per le Qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali. Ma ha finalmente avuto la propria chance nell'amichevole contro il Giappone di ottobre, persa per 3-2 in rimonta: in quell'occasione ha giocato dall'inizio, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti. A novembre, invece, è stato prima convocato e poi rispedito a casa per un problema muscolare.

"Non l'ho chiamato perché è bravo nei rigori - ha detto Ancelotti - ma perché è un buon portiere, ha personalità, carattere, sa parare. La prima cosa che mi piace, e credo che piaccia anche a Taffarel, è che para con le mani prima che con i piedi. Ci sono molti portieri che fanno assist alla squadra avversaria. È un'ottima cosa che pari bene con le mani".