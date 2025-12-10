Hugo Souza al Milan, chi è il possibile erede di Maignan: i tre rigori parati in una partita, la chiamata di Ancelotti nel Brasile

Sì, l'estate è ancora lontana. Ma il Milan ha il dovere di pensare a un possibile erede di Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che rischia seriamente di abbandonare la barca rossonera a parametro zero.
Non è un caso, quindi, che la dirigenza si stia già movimentando per pescare un possibile sostituto: oltre ad Alisson l'altro nome caldo è quello del connazionale Hugo Souza, altro brasiliano, portiere attualmente in forza al Corinthians.
Chi è Hugo Souza? Tutto sul possibile erede di Maignan al Milan, elemento con una storia particolare alle spalle e una prestazione da fenomeno quand'era al Chaves, in Portogallo: tre rigori parati nella stessa partita.