Alisson al Milan, lavori in corso: il portiere del Liverpool può essere l'erede di Maignan

Alisson Becker ha appena giocato a San Siro: è stato uno dei protagonisti della vittoria del Liverpool sull'Inter, alzando il muro sul finire del primo tempo e sul punteggio di 0-0 su un colpo di testa di Lautaro Martinez.
Ma Alisson, a breve, potrebbe anche fare di San Siro la sua nuova casa. Perché sulle sue tracce c'è il Milan, che pare seriamente intenzionato a consegnargli le chiavi della porta nella prossima stagione.
A rivelarlo è l'edizione svizzera di Sky Sport, secondo cui proprio Alisson è entrato concretamente nel mirino del Milan come possibile erede di Mike Maignan, nel caso il francese effettivamente se ne vada a parametro zero.