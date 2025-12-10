Alisson al Milan, lavori in corso: il portiere del Liverpool può essere l'erede di Maignan

Tra i pali rossoneri, del resto, un cambio pare ormai inevitabile: a qualche mese dalla conclusione del proprio contratto, Mike Maignan non ha ancora rinnovato ed è sempre più vicino a una separazione quattro anni dopo l'arrivo dal Lille.

Il francese è stato uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione, collezionando parate decisive in più di una partita e aiutando il Milan a raggiungere il primo posto. Ma i discorsi su un eventuale rinnovo non hanno ancora portato a nulla di concreto.

"All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro - ha detto il ds Igli Tare prima di Milan-Lazio di fine novembre - Stiamo parlando in serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose".

Il Milan, naturalmente, non ha però la minima intenzione di farsi trovare impreparato di fronte a una simile situazione di stallo. Ed è per questo che sullo sfondo si sta stagliando la figura di Alisson.