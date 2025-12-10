Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Alisson al Milan, lavori in corso: il portiere del Liverpool può essere l'erede di Maignan

L'ex giocatore della Roma, che va in scadenza nel 2027, può tornare in Italia: il Milan ha contattato i suoi agenti e può consegnare a lui le chiavi della porta nella prossima stagione.

Pubblicità

Alisson Becker ha appena giocato a San Siro: è stato uno dei protagonisti della vittoria del Liverpool sull'Inter, alzando il muro sul finire del primo tempo e sul punteggio di 0-0 su un colpo di testa di Lautaro Martinez.

Ma Alisson, a breve, potrebbe anche fare di San Siro la sua nuova casa. Perché sulle sue tracce c'è il Milan, che pare seriamente intenzionato a consegnargli le chiavi della porta nella prossima stagione.

A rivelarlo è l'edizione svizzera di Sky Sport, secondo cui proprio Alisson è entrato concretamente nel mirino del Milan come possibile erede di Mike Maignan, nel caso il francese effettivamente se ne vada a parametro zero.

  • CONTATTI IN CORSO

    L'interesse del Milan è particolarmente concreto: il club rossonero ha infatti avviato i contatti con gli agenti dell'ex portiere della Roma, in Inghilterra dall'estate del 2018 dopo essersi trasferito proprio dai giallorossi.

    Secondo Sky, la dirigenza milanista ha espresso la "chiara volontà di procedere rapidamente sulla questione", provando a bloccare Alisson in vista di un possibile arrivo a Milano in estate.

    • Pubblicità

  • IL CONTRATTO DI ALISSON

    Se sette anni fa Alisson è stato pagato 72 milioni e mezzo di euro tra parte fissa e bonus, confermandosi a Liverpool come uno dei migliori portieri del mondo e diventando un pilastro della squadra di Jurgen Klopp, oggi la situazione è da considerarsi ben diversa.

    Il contratto del trentatreenne ex giallorosso va in scadenza non il prossimo anno, ma quasi: il 30 giugno del 2027. Ed è per questo che il Liverpool sembra essere aperto alla possibilità di lasciarlo andare con un anno d'anticipo, in modo da monetizzare sulla sua cessione e non perderlo a costo zero.

    Il tempismo, insomma, è apparentemente perfetto: Alisson dovrebbe lasciare il Liverpool tra qualche mese e il Milan è pronto a mettere le mani su di lui.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • SS Lazio v AC Milan - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    EREDE DI MAIGNAN?

    Tra i pali rossoneri, del resto, un cambio pare ormai inevitabile: a qualche mese dalla conclusione del proprio contratto, Mike Maignan non ha ancora rinnovato ed è sempre più vicino a una separazione quattro anni dopo l'arrivo dal Lille.

    Il francese è stato uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione, collezionando parate decisive in più di una partita e aiutando il Milan a raggiungere il primo posto. Ma i discorsi su un eventuale rinnovo non hanno ancora portato a nulla di concreto.

    "All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro - ha detto il ds Igli Tare prima di Milan-Lazio di fine novembre - Stiamo parlando in serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose".

    Il Milan, naturalmente, non ha però la minima intenzione di farsi trovare impreparato di fronte a una simile situazione di stallo. Ed è per questo che sullo sfondo si sta stagliando la figura di Alisson.

  • LA STAGIONE DI ALISSON

    Alisson, che nella scorsa stagione ha collezionato 28 presenze in Premier League aiutando il Liverpool a diventare campione d'Inghilterra, in questo primo scorcio di stagione ne ha messe assieme complessivamente 14: di queste 10 in campionato, altre 3 in Champions League.

    Nonostante l'arrivo del georgiano Mamardashvili, dunque, Alisson si è tenuto i guanti del titolare. Anche se un infortunio muscolare gli ha impedito di scendere in campo dall'inizio di ottobre alla metà di novembre.

    L'ex romanista, come detto, è reduce dall'ottima notte di San Siro contro l'Inter: un suo riflesso su un'incornata di Lautaro Martinez poco prima dell'intervallo ha tenuto fermo il punteggio sullo 0-0, prima che Szoboszlai lo sbloccasse su un rigore contestato a pochi minuti dal 90'.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0