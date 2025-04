Hauge sfida la Lazio: come sta andando la carriera dell’ex Milan, dal flop all’Eintracht al ritorno al Bodø/Glimt, con l'Europa League nel destino

La notte di San Siro che fece innamorare il Milan, la vittoria con l'Eintracht, il sogno con il Bodø: Hauge e l'Europa League, un rapporto speciale.

Toh, chi si rivede: nel Bodø/Glimt che questa sera sfida la Lazio nell’andata dei quarti di finale di Europa League gli occhi cadranno inevitabilmente sul numero 23 giallonero. Jens Petter Hauge da quelle parti non è e non sarà mai uno qualunque: il figliol prodigo tornato alla base dopo aver calcato palcoscenici prestigiosi, senza però riuscire ad imporsi. Lui che in una sera di fine settembre del 2020 aveva fatto innamorare il Milan, irrompendo sulla scena europea con una prestazione senza senso a San Siro proprio in Europa League, tanto da guadagnarsi la chiamata dei rossoneri.