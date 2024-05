Guida ai playoff e al playout di Serie B: formula, calendario, squadre e dove vederli in tv e streaming

Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia iniziano il viaggio verso la terza promozione in A. E Bari-Ternana vale la salvezza.

Parma, Como e chi altro? Manca ancora una promozione da decidere in Serie BKT e sarà la post-season a decretarla. Inizia proprio oggi, infatti, il doppio percorso del torneo cadetto: i playoff che condurranno al terzo trionfo e alla Serie A e i playout, che consentiranno solo a una fra Bari e Ternana di conquistare la salvezza ed evitare il ritorno in C.

L’anno scorso furono Cagliari e Cosenza, rispettivamente vincitrici di playoff e playout, a festeggiare, superando proprio il Bari e il Brescia.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla post-season della Serie BKT 2023/24.