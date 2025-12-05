Il Gruppo C dei Mondiali 2026 è un déjà vu: Brasile, Scozia e Marocco nello stesso girone come nel 1998

I Mondiali francesi si aprirono col match del 10 giugno 1998 tra i campioni in carica del Brasile e la Scozia, valido per il gruppo A: ad avere la meglio furono Ronaldo e compagni, anche se il compito da svolgere fu tutt'altro che semplice.

Cesar Sampaio sbloccò le marcature dopo soli cinque minuti, prima del rigore trasformato da Collins che regalò il momentaneo pari agli scozzesi a ridosso dell'intervallo.

Nonostante gli attacchi in serie, il Brasile riuscì a spezzare l'equilibrio soltanto al 73' e grazie a un'autorete siglata da Boyd, che condannò i britannici a una sconfitta di misura.