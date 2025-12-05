Il Gruppo C dei Mondiali 2026 è un déjà vu: Brasile, Scozia e Marocco nello stesso girone come nel 1998

Il quadro dei dodici gironi dei Mondiali del 2026 non è ancora completo (mancano all'appello sei nazionali che verranno determinate dai prossimi playoff) ma, per ciò che riguarda alcuni gruppi, non è affatto così.
Basti pensare al raggruppamento C, ovvero quello in cui è stato sorteggiato il Brasile che conosce già tutte le tre avversarie: Scozia, Marocco e Haiti.
Ai più attenti non sarà sfuggito un particolare di natura storica: il riferimento è all'edizione di Francia '98, in cui i verdeoro campioni in carica vennero sorteggiati proprio con due delle prossime tre avversarie, con l'unica eccezione rappresentata da Haiti ('sostituita' dalla Norvegia 27 anni fa).
Rassegna che si concluse con la cocente delusione della sconfitta nella finalissima al cospetto dei padroni di casa, trascinati dal proprio pubblico verso il primo storico trionfo.