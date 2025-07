Grave infortunio per Musiala, Courtois difende Donnarumma: “Incolparlo è eccessivo, i portieri cercano la palla”

Il portiere del Real Madrid difende Donnarumma dalle critiche: “Anche gli attaccanti non si tirano indietro”.

Hanno fatto rapidamente il giro del mondo le immagini del grave infortunio occorso a Musiala nel corso di PSG-Bayern Monaco, sfida valida per i quarti di finale del Mondiale per Club.

Il talento tedesco ha riportato una frattura del perone della gamba sinistra, un problema probabilmente meno grave di quanto temuto all’inizio, ma che comunque lo costringerà ad un lungo stop.

Un infortunio, il suo, causato da un violentissimo impatto con Donnarumma e, proprio il portiere del PSG e della Nazionale Azzurra, dopo il triplice fischio finale della sfida, è finito al centro di un vero e proprio dibattito.

C’è chi, come Manuel Neuer, ha criticato il modo in cui si è comportato in campo, ma anche chi, come Thibaut Courtois, che ha difeso il suo operato.

Due tra i migliori portieri del pianeta, che hanno letto la situazione in modo totalmente diverso.