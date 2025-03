Grande emozioni a Firenze per il Pepito Day: parata di campioni per la partita di addio di Giuseppe Rossi

Giuseppe Rossi ha giocato all’Artemio Franchi la sua partita di addio: in campo anche Toldo, Batistuta, De Rossi e Ilicic.

Doveva essere una serata dalle forti emozioni e di certo non ha deluso le aspettative. Giuseppe Rossi, in quello che per diversi anni è stato il suo stadio, ovvero l’Artemio Franchi, ha giocato la sua partita di addio.

Una gara, quella che ha rappresentato il momento più alto del ‘Pepito Day’, che ha visto il ritorno a Firenze di alcuni dei più grandi campioni della storia recente della Fiorentina.

Ad affrontarsi sono state infatti due squadre composte da ex compagni di squadra di Giuseppe Rossi, ma anche da giocatori che hanno scritto pagine indelebili a Firenze.