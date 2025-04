Gosens gioca Milan-Fiorentina? Le ultime sulle condizioni dell’esterno gigliato

AC Milan vs Fiorentina

Robin Gosens ha saltato Fiorentina-Atalanta a causa di un infortunio: le sue condizioni in vista della sfida col Milan.

Si giocherà al Giuseppe Meazza, dove il Milan ospiterà la Fiorentina, una delle partite più importanti del 31° turno di Serie A.

Ad affrontarsi saranno infatti due squadre che attualmente occupano l’ottavo ed il nono posto e che andranno alla ricerca di quei punti che possano consentire loro di riavvicinarsi a quelle zone che valgono una qualificazione europea.

I gigliati si presenteranno all’appuntamento dopo aver ottenuto due importanti vittorie consecutive contro Juventus ed Atalanta, ma proprio contro la Dea non è sceso in campo uno dei protagonisti più attesi: il grande ex Robin Gosens.

L’esterno tedesco riuscirà a recuperare per il Milan?