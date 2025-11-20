Gosens gioca Fiorentina-Juventus? Le ultime sulla presenza in campo dell’esterno gigliato

Si giocherà all’Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospiterà la Juventus, una delle partite più importanti del dodicesimo turno di campionato.
Importante non solo per la grande rivalità che divide le due squadre e le due tifoserie, ma soprattutto per la classifica.
I gigliati infatti, si presenteranno all’appuntamento da ultimi in classifica e ancora a secco di vittorie nel torneo, mentre i bianconeri andranno a caccia di quel risultato che possa consentire loro di restare nella scia delle prime della classe.
Per Paolo Vanoli, la marcia di avvicinamento alla sfida è stata scandita anche dai dubbi relativi alle condizioni di Robin Gosens: l’esterno tedesco però non riuscirà a recuperare. C'è stato l'annuncio del tecnico.