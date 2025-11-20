Gosens gioca Fiorentina-Juventus? Le ultime sulla presenza in campo dell’esterno gigliato

Saranno necessari ancora alcuni giorni per Gosens prima di recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione della squadra. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Vanoli: "Ha lavorato a parte e non ci sarà per questa partita".

Come si immaginava, non riuscirà ad esserci contro la Juventus; il suo rientro potrebbe slittare alla successiva sfida di Conference League con l’AEK Atene, o ancora ad Atalanta-Fiorentina in programma il 30 novembre.