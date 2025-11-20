Pubblicità
Leonardo Gualano

Gosens gioca Fiorentina-Juventus? Le ultime sulla presenza in campo dell’esterno gigliato

La Fiorentina ospita la Juventus nel dodicesimo turno di campionato: le condizioni di Robin Gosens in vista della sfida con i bianconeri.

Si giocherà all’Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospiterà la Juventus, una delle partite più importanti del dodicesimo turno di campionato.

Importante non solo per la grande rivalità che divide le due squadre e le due tifoserie, ma soprattutto per la classifica.

I gigliati infatti, si presenteranno all’appuntamento da ultimi in classifica e ancora a secco di vittorie nel torneo, mentre i bianconeri andranno a caccia di quel risultato che possa consentire loro di restare nella scia delle prime della classe.

Per Paolo Vanoli, la marcia di avvicinamento alla sfida è stata scandita anche dai dubbi relativi alle condizioni di Robin Gosens: l’esterno tedesco però non riuscirà a recuperare. C'è stato l'annuncio del tecnico. 

  • L’INFORTUNIO DI GOSENS

    Robin Gosens non scende in campo dallo scorso 29 ottobre, da quando cioè, nel corso di Inter-Fiorentina valida per il nono turno di Serie A, ha riportato un problema muscolare.

    A fermare l’esterno tedesco è stata una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra, che lo ha costretto a saltare le successive sfide contro Lecce e Genoa in campionato e Mainz in Conference League.

  • LE CONDIZIONI DI GOSENS

    Nel corso delle ultime settimane, Gosens ha portato avanti il suo percorso di recupero.

    L’esterno tedesco non è ancora tornato a lavorare con il gruppo e quindi non si è ancora messo a disposizione del suo nuovo allenatore Vanoli.

  • OUT CONTRO LA JUVENTUS

    Saranno necessari ancora alcuni giorni per Gosens prima di recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione della squadra. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Vanoli: "Ha lavorato a parte e non ci sarà per questa partita". 

    Come si immaginava, non riuscirà ad esserci contro la Juventus; il suo rientro potrebbe slittare alla successiva sfida di Conference League con l’AEK Atene, o ancora ad Atalanta-Fiorentina in programma il 30 novembre.

  • CHI SOSTITUISCE GOSENS

    Gosens non recupererà per Fiorentina-Juventus e Vanoli ha due opzioni a disposizione. 

    Il neo tecnico gigliato potrebbe schierare a sinistra Parisi o più probabilmente Fortini. E’ stato infatti proprio il giovane talento gigliato ad essere utilizzato dal 1’ nell’ultima sfida prima della sosta: quella sul campo del Genoa. 

